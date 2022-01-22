Підвищення пенсій в Україні: хто отримає 2,5% доплат за кожні півроку

Пенсійний фонд інформує про можливість додаткових виплвт

Жінки, народжені до 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що виплати можливі з 55 до 60 років.

Також жінкам, народженим у 1962 році при виході на пенсію у 2022 році, виплати нараховуватимуться із підвищуючим коефіцієнтом 9%. Це робиться з метою часткової компенсації різниці між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021 році та роком пізніше. Але розраховувати на такі виплати можуть ті, кому раніше не призначалася жодна інша пенсія.

Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії, обчисленої з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески.

Зазначене підвищення встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи, що жінки, які народилися 1962 року, досягають 60-річного віку у 2022 році, підвищення до пенсій жінкам у розмірі 9 % встановлюється, починаючи з 2022 року.

Як повідомлялося, станом на початок 2022 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 3916 грн. З 2016 року середні пенсії зросли більш ніж вдвічі (тоді розмір середньої пенсійної виплати становив 1828 грн).

Також парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.

Читайте також: