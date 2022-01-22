Підвищення пенсій в Україні: хто отримає 2,5% доплат за кожні півроку
Пенсійний фонд інформує про можливість додаткових виплвт
Жінки, народжені до 31 грудня 1961 року, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Зазначається, що виплати можливі з 55 до 60 років.
Також жінкам, народженим у 1962 році при виході на пенсію у 2022 році, виплати нараховуватимуться із підвищуючим коефіцієнтом 9%. Це робиться з метою часткової компенсації різниці між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2021 році та роком пізніше. Але розраховувати на такі виплати можуть ті, кому раніше не призначалася жодна інша пенсія.
Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії, обчисленої з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески.
Зазначене підвищення встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 – 10 прожиткових мінімумів, визначених для осіб, які втратили працездатність.
Враховуючи, що жінки, які народилися 1962 року, досягають 60-річного віку у 2022 році, підвищення до пенсій жінкам у розмірі 9 % встановлюється, починаючи з 2022 року.
Як повідомлялося, станом на початок 2022 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 3916 грн. З 2016 року середні пенсії зросли більш ніж вдвічі (тоді розмір середньої пенсійної виплати становив 1828 грн).
Також парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.