15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не займатися рукоділлям

15 квітня відзначається Всесвітній день мистецтва, День працівників кримінального розшуку в Україні та Міжнародний день екологічних знань. Віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима.

Всесвітній день мистецтва

Всесвітній день мистецтва – міжнародне свято, що відзначається щорічно 15 квітня. World Art Day - міжнародне свято образотворчого мистецтва. Воно було ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі.

Ідея обрати дату дня, який об’єднає діячів та поціновувачів мистецтва, вперше пролунала на XVII Генеральній асамблеї Міжнародної асоціації мистецтв і належить представнику Туреччини. Це відбулося 2012 року в мексиканському місті Гвадалахара, де ініціативу підтримали делегати від більшості країн світу.

Датою свята обрали 15 квітня. Саме у цей день 1452 року народився Леонардо да Вінчі. Хоча він сам вважав себе, перш за все, науковцем, його неоціненний внесок у мистецтво є незаперечним. Адже мистецтво поєднує й використовує надбання всіх наук, від гуманітарних до точних. Саме тому Да Вінчі є чудовим символом та уособленням широти поглядів.

День працівників карного розшуку

Щорічно 15 квітня Україна відзначає професійне свято – День працівників карного розшуку. Дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня у 1919 році.

Карний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Робота співробітників цієї служби вкрай небезпечна, відповідальна та важка, адже працівники карного розшуку виконують складні операції задля того, аби з’ясувати причини злочину та виявити самих зловмисників, а також з метою запобігання новим кримінальним діям.

Міжнародний день екологічних знань

Міжнародний день екологічних знань (International Environmental Awareness Day) відзначається світовою спільнотою щороку 15 квітня. Організатори цього свята ставлять собі за мету поширення екологічних знань планетою. В цей день фахівці цієї галузі та люди, небайдужі до екологічного стану нашої планети, інформують громадськість про те, що відбувається у галузі екологічної безпеки як у межах конкретної країни, так і загалом у світі.

Цей день екологічних знань було запроваджено у 1992 році під час Конференції ООН, на якій розглядалися найважливіші проблеми навколишнього середовища. Цей з’їзд відбувався у Бразилії (Ріо-де-Жанейро), а найбільше увага учасників була зосереджена на екологічній освіті та знаннях про екологію серед широкого загалу громадян.

Яке сьогодні релігійне свято

15 квітня в церковному календарі – День апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Жили вони за часів, коли проповідував апостол Павло. Архистраг був його учнем, а вже пізніше став єпископом Анамеї. Пуд відрізнявся благочестивим життям, хоча й займав посаду римського сенатора. Він неодноразово приймав у себе апостолів Петра і Павла. Згодом чоловік навіть вирішив перетворити свій будинок на храм. Трохим народився у Ефесі і багато подорожував з апостолом Павлом, проповідуючи Слово Боже. Всі вони були вбиті за свою віру за часів правління імператора Нерона.

Що не можна робити цього дня

Не варто ділитися таємними думками.

Краще не займатися рукоділлям та рубати дрова.

Не можна сваритися.

Народні прикмети

Вночі прохолодно – до теплого і сонячного дня.

Зоря має червоний відтінок – буде дощ і вітер.

Якщо вдень небо ясне, а вночі хмари набігли, то бути опадам.

Пам’ятні події 15 квітня

1657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1729 – відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха «Страсті за Матвієм».

1861 – розпочалась перша сесія Галицького сейму.

1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1893 – Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті «Фаворитка».

1912 – в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік».

1919 – у Радянській Росії видано декрет «Про табори примусових робіт», з яких згодом виросте система ГУЛАГ.

1920 – у ході І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.

1940 – у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1943 – союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі.

1948 – відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1950 – МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях.

1952 – перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу.

1989 – у тисняві на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК «Ліверпуль», 766 отримали поранення.

1993 – президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2019 – пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса.