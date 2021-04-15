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    Великдень в умовах карантину: як відбуватимуться богослужіння в храмах

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    У Києві масові богослужіння всередині храмів навіть не планують - Великдень в умовах карантину: як відбуватимуться богослужіння в храмах
    У Києві масові богослужіння всередині храмів навіть не планують
    Фото з відкртитих джерел

    У Володимирському соборі УПЦ КП двері для парафіян будуть завжди відкриті

    Православна Пасха 2021 відзначатиметься 2 травня. У цей день у церквах і храмах обов’язково пройдуть святкові богослужіння. Однак без нових правил і обмежень не обійдеться, оскільки триває карантин по коронавірусу.

    Речник УПЦ КП отець Олександр розповів, у якому режимі пройдуть богослужіння, і як у 2021-му році будуть освячувати паски і крашанки.

    «Ми будемо виходити з тієї ситуації, яка буде на той час (на Великдень) і які будуть рішення державної влади. Звичайно, що в храмі молитва буде йти. Статутні богослужіння будуть здійснювалися. Звичайно, як і минулого року, будемо закликати до масок, дистанції і, звичайно, буде онлайн-трансляція й люди зможуть послухати богослужіння», – розповів Today.ua отець Олександр.

    У Володимирському соборі УПЦ КП двері для парафіян будуть завжди відкриті, священики будуть освячувати великодні дари на прохання кожного парафіянина. А ось масові богослужіння всередині храмів поки навіть не планують.

    Освячення пасок і крашанок в інших храмах буде проходити на вулиці, де ризик поширення коронавірусу значно знижується.

    Як повідомлялося, напередодні Великодня прирівняли священнослужителів до соціальних працівників і дозволили їх вакцинувати їх від Covid-19 на другому етапі вакцинації. Щоб записатися на щеплення, священнослужителям потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання вакцинуватися.

    Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: церква свята Українська православна церква Великдень 2021 карантин час
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