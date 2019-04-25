Війна проти Томосу. Суд відхилив позов Московської церкви в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єпископа Макарівського Гедеона спочатку позбавили українського громадянства, а потім він ще й програв справу у Верховному суді щодо Томосу

Справа не має ознак справи адміністративної юрисдикції

Верховний суд закрив провадження за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради про звернення президента України до Вселенського патріарха про надання Томосу.

25 квітня 2019 року Верховний суд розглянув справу і дійшов до висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції, йдеться у повідомленні суду.

Сьогодні була оголошена резолютивна частина ухвали. Повний текст очікується протягом п’яти днів.

Нагадаємо, постанова Ради «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні» була прийнята 19 квітня 2018 року.

До Верховного суду в жовтні минулого року з проханням скасувати постанову Ради звернувся отець Гедеон (Юрій Харон), єпископ Макарівський УПЦ Московського патріархату. В той же період до суду звернулась і «Релігійна громада Української Православної Церкви при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської Єпархії міста Бердянська Запорізької області» та представники Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря УПЦ МП, що на Житомирщині.

Менше ніж за місяць стало відомо, що отець Гедеон має російський паспорт. А в лютому 2019 року його не пустили в Україну, повідомивши, що він вже з літа 2018 року позбавлений українського громадянства.