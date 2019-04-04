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    Суспільство

    У Кабміні відреагували на прохання Російської православної церкви в Україні відкликати Томос

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    Мета зрозуміла - знову повернути ситуацію до стану перед 2018 роком, - Зоря - У Кабміні відреагували на прохання Російської православної церкви в Україні відкликати Томос
    Мета зрозуміла - знову повернути ситуацію до стану перед 2018 роком, - Зоря

    Віце-прем'єр-міністр заявив, що у передчутті близького реваншу тиск на Константинополь поновлюється з новою силою

    У Кабінеті міністрів відреагували на прохання Російської православної церкви до Вселенського патріарха Варфоломея відкликати Томос про автоккефалію, наданий Українській православній церкві.

    Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що у передчутті близького реваншу тиск на Константинополь поновлюється з новою силою. Про це він написав у своєму Twitter.

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    «У передчутті близького реваншу УПЦ МП закликала Вселенського патріарха Варфоломія «відкликати Томос». Тиск на Константинополь поновлюється з новою силою. Мета - скасування автокефалії, наданої Православній церкві України. Необхідна умова - зміна чинного президента. І тут не до жартів», - написав віце-прем'єр.

    Крім того, архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook також прокоментував заяву Синоду Митрополії РПЦ щодо відкликання томосу.

    «Мета зрозуміла: через очевидну неможливість досягти всеправославної згоди в «українському питанні» (Москва та її союзники будуть проти) - знову повернути ситуацію до стану перед 2018 роком», - написав він.

    Нагадаємо, раніше УПЦ МП попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію у Єдиної церкви України, оскільки за їхніми твердженнями це принесло «збиток українському православ'ю».

    Як повідомлялося раніше, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що ПЦУ відкрита до співпраці і діалогу.

    Додамо також, в окупованому Криму через підконтрольний РФ «суд» намагаються відібрати єдиний у Сімферополі храм Православної церкви України.

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