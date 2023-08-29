Влучила блискавка. На українсько-білоруському кордоні здетонували міни

Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки

Білоруські ЗМІ та моніторингова група «Беларускі гаюн» заявили, що на білорусько-українському кордоні в ніч проти 29 серпня здетонувало декілька протитанкових мін ТМ-62М.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що у районі 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції «Словечне» здетонувало кілька ТМ-62М.

Беларускі гаюн додає фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною, на фото можна побачити прикордонний стовп Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що фото зроблено з боку білоруського кордону.

«Попередньо це сталося через удар блискавки. Унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.