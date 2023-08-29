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За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сили оборони завдали потужних ударів по районах зосередження противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 серпня

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Торецьк, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, один - по пункту управління та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела до місцевих мешканців вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів РФ до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна паспорт

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