Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ
Попередньо, це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шість місяців
фото ілюстративне

Юсов не уточнив на який саме аеродром сів літак.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

«Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трішки треба почекати, ведеться робота з екіпажем зокрема. Все гаразд, новини будуть», – сказав він.

Юсов не уточнив на який саме аеродром сів літак.

У той же час, ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шість місяців. 

Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. 

За даними джерел, Мі-8 приземлився у Харківській області.

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширюють версію про приземлення на аеродромі Полтави.

Теги: ЗСУ війна росія вертоліт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗСУ
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
Сьогодні, 14:23
Флот ворога має моневрувати, щоб знову не зустрітися з українськими морськими дронами
Кінець «морської держави». Спецоперації СБУ дала максимальний ефект
12 серпня, 07:33
У червні Євген Пригожин публічно пішов проти Путіна
Заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін – Данілов
8 серпня, 21:50

Події в Україні

Чому «Москва сіті» так часто потрапляє під атаки: роз’яснення розвідки
Чому «Москва сіті» так часто потрапляє під атаки: роз’яснення розвідки
Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ
Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ
Серед загиблих – директор школи. У Ромнах зросла кількість жертв унаслідок удару РФ (відео)
Серед загиблих – директор школи. У Ромнах зросла кількість жертв унаслідок удару РФ (відео)
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
45K
У Британії скандал через біженців з України
28K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
24K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
12K
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
9799
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту