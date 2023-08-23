Розвідка підтвердила, що російський гелікоптер приземлився на одній з авіабаз ЗСУ

Попередньо, це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шість місяців

Юсов не уточнив на який саме аеродром сів літак.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трішки треба почекати, ведеться робота з екіпажем зокрема. Все гаразд, новини будуть», – сказав він.

Юсов не уточнив на який саме аеродром сів літак.

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У той же час, ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шість місяців.

Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

За даними джерел, Мі-8 приземлився у Харківській області.

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширюють версію про приземлення на аеродромі Полтави.