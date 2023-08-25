Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина

Проводяться експертизи для встановлення особистостей загиблих

Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з розбитого літака ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив слідком Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що слідчі вилучили бортові самописці, триває детальний огляд місця події.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи», – відзвітував слідком.

Відомо, що після авіакатастрофи з Пригожиним розпочато кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК РФ).

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».Хоча в Пентагоні в цій версії невпевнені.