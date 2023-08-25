Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина
Фрагмент розбитого літака Пригожина
фото: Shot

Проводяться експертизи для встановлення особистостей загиблих

Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з розбитого літака ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив слідком Росії.

«Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що слідчі вилучили бортові самописці, триває детальний огляд місця події.

«Зараз також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи», – відзвітував слідком.

Відомо, що після авіакатастрофи з Пригожиним розпочато кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК РФ). 

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».Хоча в Пентагоні в цій версії невпевнені.

Читайте також:

Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» авіакатастрофа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські олігархи та еліта більше не бачать у Путіні надійного гаранта
Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
Вчора, 16:06
«Вагнерівці» без Пригожина можуть стати загрозою – Зеленський
«Вагнерівці» без Пригожина можуть стати загрозою – Зеленський
24 серпня, 19:28
Уламки літака, на якому летів Пригожин
Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним
24 серпня, 13:24

Соціум

Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина
Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»
Лукашенко розповів про долю «вагнерівців» у Білорусі
Лукашенко розповів про долю «вагнерівців» у Білорусі
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
27K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
23K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
20K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
17K
Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець
9512
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW

Новини

Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту