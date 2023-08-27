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Гелікоптер з американськими військовими розбився біля берегів Австралії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Гелікоптер з американськими військовими розбився біля берегів Австралії
Літак MV 22B-Osprey, схожий на літак морської піхоти США, який розбився біля узбережжя Північної території Австралії
фото з відкритих джерел

Авіакатастрофа сталася сьогодні вранці на острові Мелвілл, за 60 км на північ від Дарвіна

Військовий конвертоплан США Boeing MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями на борту розбився над австралійськими островами Тіві під час навчань. Про це повідомляє The Guardian.

Boeing MV-22B Osprey розбився вранці на острові Мелвілл, за 60 км на північ від Дарвіна. На місце вилетів рятувальний гелікоптер CareFlight і поліція. Одну людину доставили гелікоптером до королівської лікарні Дарвіна в критичному стані, ще двоє – у стабільному стані. 

Про загиблих унаслідок інциденту не повідомляється. Причини аварії та стан інших військових, що були на борту, не уточнюються.

Згідно з попередніми повідомленнями, в інциденті брали участь військовослужбовці Сполучених Штатів, а члени Сил оборони Австралії не були залучені, йдеться в заяві представника австралійського міноборони.

Аварія сталася лише через кілька днів після початку навчань «Predators Run 2023» у Топ-Енді за участю солдатів з Філіппін, Індонезії та Східного Тимору. У багатонаціональних навчаннях беруть участь 2500 солдатів і вони проходять у Дарвіні та на островах Тіві. Приблизно 150 морських піхотинців США дислокуються в Дарвіні та беруть участь у військових навчаннях разом із персоналом з Австралії та Філіппін.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Теги: США Австралія авіакатастрофа військові гелікоптер

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