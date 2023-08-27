Гелікоптер з американськими військовими розбився біля берегів Австралії

Авіакатастрофа сталася сьогодні вранці на острові Мелвілл, за 60 км на північ від Дарвіна

Військовий конвертоплан США Boeing MV-22B Osprey з 23 морськими піхотинцями на борту розбився над австралійськими островами Тіві під час навчань. Про це повідомляє The Guardian.

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Boeing MV-22B Osprey розбився вранці на острові Мелвілл, за 60 км на північ від Дарвіна. На місце вилетів рятувальний гелікоптер CareFlight і поліція. Одну людину доставили гелікоптером до королівської лікарні Дарвіна в критичному стані, ще двоє – у стабільному стані.

Про загиблих унаслідок інциденту не повідомляється. Причини аварії та стан інших військових, що були на борту, не уточнюються.

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Згідно з попередніми повідомленнями, в інциденті брали участь військовослужбовці Сполучених Штатів, а члени Сил оборони Австралії не були залучені, йдеться в заяві представника австралійського міноборони.

Аварія сталася лише через кілька днів після початку навчань «Predators Run 2023» у Топ-Енді за участю солдатів з Філіппін, Індонезії та Східного Тимору. У багатонаціональних навчаннях беруть участь 2500 солдатів і вони проходять у Дарвіні та на островах Тіві. Приблизно 150 морських піхотинців США дислокуються в Дарвіні та беруть участь у військових навчаннях разом із персоналом з Австралії та Філіппін.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.