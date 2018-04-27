Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет

Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.

Маруновий берет – наша гордість Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади провели символічний ритуал на носіння марунового берету. Адже маруновий берет це символ мужності, відваги та витривалості українського десанту, інформує прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ



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Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади

Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.

Маруновий берет – наша гордість

Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади провели символічний ритуал на носіння марунового берету. Адже маруновий берет це символ мужності, відваги та витривалості українського десанту, інформує прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

«Маруновий берет, це не просто елемент форми одягу, його потрібно не лише заслужити, а й вибороти, здавши важкий «екзамен» на психологічну та фізичну стійкість. Основною цілю даного заходу було створення серед військовослужбовців стимулу до виховання високих моральних і вольових якостей десантника. До проведення іспиту були допущені усі військовослужбовці батальйону не залежно від віку та статі», – зазначив командир десантно-штурмового батальйону майор Олег Апостол.

Розпочався іспит рано вранці, адже десантникам належало подолати вісімнадцять кілометрів дистанції по пересіченій місцевості, з них біля десяти кілометрів марш кидок на час у складі підрозділу, долали військовослужбовці і психологічну смугу перешкод, було багато інших завдань таких, як перенесення умовного пораненого, перенесення вантажу. Разом з військовослужбовцями дистанцію долали досвідчені інструктори, які слідкували за дотриманням заходів безпеки. До фінішу дійшли усі, адже кожен десантник це міць та робота в команді, в команді Десантно-штурмових військ ЗС України.

Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.