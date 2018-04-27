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    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет

    Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.
    Маруновий берет – наша гордість Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади провели символічний ритуал на носіння марунового берету. Адже маруновий берет це символ мужності, відваги та витривалості українського десанту, інформує прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ
    • 27 Квiтня, 11:44
    • Розсилка
    Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади
    Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади

    Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.

    Маруновий берет – наша гордість

    Військовослужбовці десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади провели символічний ритуал на носіння марунового берету. Адже маруновий берет це символ мужності, відваги та витривалості українського десанту, інформує прес-служба 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

    «Маруновий берет, це не просто елемент форми одягу, його потрібно не лише заслужити, а й вибороти, здавши важкий «екзамен» на психологічну та фізичну стійкість. Основною цілю даного заходу було створення серед військовослужбовців стимулу до виховання високих моральних і вольових якостей десантника. До проведення іспиту були допущені усі військовослужбовці батальйону не залежно від віку та статі», – зазначив командир десантно-штурмового батальйону майор Олег Апостол. 

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    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет
    Вогонь, вода та колючий дріт. Як десантники здавали іспити, щоб отримати маруновий берет

    Розпочався іспит рано вранці, адже десантникам належало подолати вісімнадцять кілометрів дистанції по пересіченій місцевості, з них біля десяти кілометрів марш кидок на час у складі підрозділу, долали військовослужбовці і психологічну смугу перешкод, було багато інших завдань таких, як перенесення умовного пораненого, перенесення вантажу. Разом з військовослужбовцями дистанцію долали досвідчені інструктори, які слідкували за дотриманням заходів безпеки. До фінішу дійшли усі, адже кожен десантник це міць та робота в команді, в команді Десантно-штурмових військ ЗС України.

    Відразу після проходження завдання в урочистій обстановці командир батальйону вручив марунові берети особовому складу батальйону.

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