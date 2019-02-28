ВР ухвалила постанову про розслідування можливих зловживань в «Укроборонпромі»



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Парламентарі доручили ТСК провести розслідування у найкоротший термін

Метою постанови є невідкладне проведення розслідування Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України

Верховна Рада ухвалила постанову №10104 «Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в державному концерні «Укроборонпром» та причетності до цього посадових осіб». За ухвалення відповідного рішення проголосували 229 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ».

Метою постанови є невідкладне проведення Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в державному концерні «Укроборонпром» та причетності до цього посадових осіб.

«Цією постановою ми розширюємо повноваження вже діючої ТСК щодо розслідування фактів корупції в оборонній сфері. І тому ми вважаємо, що ТСК тепер повинна мати повноваження щодо досліджень фактів, що торкаються і 2018-2019 років. Ми вважаємо, що ТСК має провести публічне засідання, на яке (потрібно - ред.) запросити Генерального прокурора, САП, НАБУ, Міністерство оборони, державний концерн «Укроборонпром», посадових осіб, причетних до цих фактів», - уточнив співавтор документу - голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

Документом доручається ТСК провести у найкоротший термін це розслідування.

Співавтори цієї постанови - голова фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак і лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов - передбачають, що її ухвалення сприятиме проведенню всебічного, неупередженого розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в «Укроборонпромі» та причетності до цього посадових осіб.

Як повідомлялося, 25 лютого у програмі «Наші гроші» була озвучена інформація про «багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень» із українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Згодом, як повідомили в Укроборонпромі, директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» Олексій Бабіч і директор ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергій Філоненко також були відсторонені від своїх посад. Пізніше у НАБУ повідомили, що фірми, які фігурують у розслідуванні журналіста Bihus.info Лесі Іванової, є об'єктами розслідувань детективів бюро.