Вугілля їздить зайцем: пасажир розповів про черговий конфуз «Укрзалізниці» (відео)

Інцидент трапився в потязі Маріуполь–Львів

Компанія «Укрзалізниця» потрапила у черговий конфуз – у відсіку для перевезення багажу пасажир знайшов вугілля. Про такий неприємний сюрприз розповів Антон Панчук у Facebook, який нещодавно скористався послугами перевізника.

«Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків у пасажирських вагонах!» – написав він.

Як з'ясувалося з коментарів, інцидент трапився в поїзді Маріуполь–Львів.

Користувачі мережі в коментарях поіронізували над сервісом перевізника, зазначивши, що таке відбувається нерідко.

«Це Санта Клаус їхав. Неслухняним діткам залишив», «Так це ж бонус», «Друже, може ти в військовий потяг сів?», «Акція, вугілля в кожен багаж! Набридли чисті речі? Ми допоможемо їх забруднити!».

Зазначимо, що пресслужба компанії швидко відреагувала на звернення, пообіцявши розібратися в ситуації.

«Щиро вибачаємося за негативний досвід, який ви отримали від цієї подорожі залізницею. Дозвольте нам розібратися в ситуації і виправитися. Будемо вдячні за більш детальну інформацію про вашу подорож: номер поїзда, вагон, місце і дату поїздки (можна відправити нам в особисті повідомлення)!» – написали представники «Укрзалізниці» у коментарях до повідомлення.

Нагадаємо, місця у нових двоповерхових поїздах обурили соцмережі.

До слова, «Укрзалізниця» ввела ще одну платну послугу для пасажирів. За обмін електронного квитка на паперовий у касах віднедавна потрібно платити 12 гривень.

Раніше у швидкісних електропоїздах Skoda, що почали курсувати між Києвом та Львовом, виявили «бюджетні» пасажирські місця. Журналістку Мар’яну П’єцух обурив той факт, що «Укрзалізниця» пропонує клієнтам вісім годин поїздки зі столиці України до Львова в умовах, які, вочевидь, здатні будуть витримати тільки люди з міцною опорно-руховою системою.