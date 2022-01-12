«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята

У період новорічних та різдвяних свят на західний напрямок припало 44% пасажиропотоку «Укрзалізниці»

Обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом

Західний напрямок став найпопулярнішим у період новорічних та різдвяних свят з 23.12.2021 по 10.01.2022 – на нього припало 44% пасажиропотоку «Укрзалізниці». Про це інформує пресслужба перевізника.

Зазначається, що обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом 2019/2020 років. Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче – 56%, Ясіня – трохи більше, ніж на 50%, а по станції Ворохта збільшення склало майже 45%.

Найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали такі:

№ 45/46 Ужгород-Лисичанськ (47,2 тис. пасажирів);

№ 41/42 Дніпро-Трускавець (33,6 тис. пас.);

№ 55/56 Київ-Рахів (29,1 тис. пас.);

№ 135/136 Одеса-Чернівці (24,8 тис. пас.);

№ 122/121 Миколаїв-Київ (24,6 тис. пас.).

Також «Укрзалізниця» визначила топові поїзди за абсолютним показником населеності (95-100 %): поїзд № 1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка, № 71/72 Київ-Запоріжжя, № 45/46 Ужгород-Лисичанськ.

Новопризначені поїзди, що курсують з 12.12.2021 – моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік – також користувались популярністю. За майже місяць курсування наступними поїздами скористалась така кількість пасажирів:

№ 55/56 Київ-Рахів (29,1 тис. пас.);

№ 114/113 Львів-Бахмут (19,2 тис. пас.);

№ 68/67 Маріуполь-Львів (14,8 тис. пас.);

№ 59/60 Київ-Чоп (14,2 тис. пас.);

№ 6/5 Маріуполь-Рахів (9,1 тис. пас.).

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» за період новорічних свят перевезла 1,5 млн пасажирів. Це на 38 % більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

Також стало відомо, скільки «ковідних» грошей українці вже встигли витратити на залізничні квитки.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».