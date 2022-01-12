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    «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята

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    У період новорічних та різдвяних свят&nbsp;на західний напрямок припало 44% пасажиропотоку &laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята
    У період новорічних та різдвяних свят на західний напрямок припало 44% пасажиропотоку «Укрзалізниці»
    фото: uz

    Обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом

    Західний напрямок став найпопулярнішим у період новорічних та різдвяних свят з 23.12.2021 по 10.01.2022 – на нього припало 44% пасажиропотоку «Укрзалізниці». Про це інформує пресслужба перевізника.

    Зазначається, що обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з «доковідним» періодом 2019/2020 років. Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче – 56%, Ясіня – трохи більше, ніж на 50%, а по станції Ворохта збільшення склало майже 45%.

    Найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали такі:

    • № 45/46 Ужгород-Лисичанськ (47,2 тис. пасажирів);
    • № 41/42 Дніпро-Трускавець (33,6 тис. пас.);
    • № 55/56 Київ-Рахів (29,1 тис. пас.);
    • № 135/136 Одеса-Чернівці (24,8 тис. пас.);
    • № 122/121 Миколаїв-Київ (24,6 тис. пас.).

    Також «Укрзалізниця» визначила топові поїзди за абсолютним показником населеності (95-100 %): поїзд № 1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка, № 71/72 Київ-Запоріжжя, № 45/46 Ужгород-Лисичанськ.

    Новопризначені поїзди, що курсують з 12.12.2021 – моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік – також користувались популярністю. За майже місяць курсування наступними поїздами скористалась така кількість пасажирів:

    • № 55/56 Київ-Рахів (29,1 тис. пас.);
    • № 114/113 Львів-Бахмут (19,2 тис. пас.);
    • № 68/67 Маріуполь-Львів (14,8 тис. пас.);
    • № 59/60 Київ-Чоп (14,2 тис. пас.);
    • № 6/5 Маріуполь-Рахів (9,1 тис. пас.).

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» за період новорічних свят перевезла 1,5 млн пасажирів. Це на 38 % більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

    Також стало відомо, скільки «ковідних» грошей українці вже встигли витратити на залізничні квитки.

    До слова, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса».

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    Теги: свята Укрзалізниця потяг новорічні свята Різдвяні свята Карпати (гори) Буковель
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    «Укрзалізниця» назвала найпопулярніші поїзди на свята