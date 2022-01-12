З’ясувалося, скільки «ковідних» грошей українці вже встигли витратити на залізничні квитки

Ліміт за оплатою залізничних квитків карткою «єПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній

Від початку запровадження програми «єПідтримка» українці придбали за допомогою неї 326 тис. залізничних квитків. Загалом на це було витрачено 131 млн «ковідних» гривень. Про це повідомляє urm.media.

Середній чек однієї транзакції наразі становить 403 грн.

Варто зазначити, що ліміт за оплатою залізничних квитків карткою «єПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 грн і оплатити його в чат-боті Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касі.

Також «Укрзалізниця» відзвітувала, що за період з 23.12.2021 по 10.01.2022 підприємство перевезло 1,56 млн пасажирів. Це на 38 % більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

На новорічні свята Перевізник призначив 23 додаткових поїзди, додаткові рейси для 5 поїздів та подовжив маршрут курсування для 2 поїздів. Це дозволило збільшити кількість запропонованих пасажирам місць на 19 % проти аналогічного періоду 2020/2021 років.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років,