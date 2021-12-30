«Краще вже плацкарт». Місця у нових двоповерхових поїздах обурили соцмережі

«Укрзалізниця» пропонує менш ніж за 250 грн добратися з Києва до Львова чи у зворотному напрямку, але…

У швидкісних електропоїздах Skoda, що почали курсувати між Києвом та Львовом, наявні «бюджетні» пасажирські місця. Про це у Facebook повідомила журналістка Мар’яна П’єцух.

Журналістку обурив той факт, що «Укрзалізниця» пропонує клієнтам вісім годин поїздки зі столиці України до Львова в умовах, які, вочевидь, здатні будуть витримати тільки люди з міцною опорно-руховою системою.

«Тепер до Львова з Києва можна доїхати за 234 грн на другому поверсі поїзду Skoda на оцих бокових місцях, де нема куди голові спертися, і аж за вісім годин», – повідомила журналістка, додавши до свого допису світлину із новим різновидом пасажирських місць.

Мар’яна П’єцух додала, що місця, розташовані у два ряди поруч, є дещо дорожчими та коштують 514 грн, хоча і не набагато перевершують «боковушки» за рівнем комфорту.

На думку журналістки, попри досить привабливу ціну, вісім годин між Києвом та Львовом – надто великий проміжок часу, а ось курсувати цим поїздом між областями, скажімо, з Києва до Вінниці чи Хмельницького – непоганий варіант.

«Краще вже плацкарт», – відреагував на допис журналістки один з підписників.

«Це взагалі що? Електричка? Знущання якесь», – написала інша користувачка соціальної мережі.

Зазначимо, що електропоїзд із не надто зручними пасажирськими місцями наразі курсує за маршрутом №747 (Львів – Київ-Пасажирський). Попри те, що місця, на які звернула увагу журналістка не вирізняються високим рівнем комфорту, вони, через низьку ціну, користуються значною популярністю: на найближчі два тижні практично всі вони заброньовані, судячи з інформації, яка розміщена на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, новий двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом 747 Київ – Львів відправився у свій перший рейс 30 грудня.

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