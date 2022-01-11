Киян знову залишили без ранкових і вечірніх рейсів електрички (перелік)

У Києві знову скасували рейси електричок

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою

У столиці в черговий раз скасували рейси міських електропоїздів. Транспорт не вийде на вісім маршрутів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Найближчі два дні, 12-13 січня, скасовується низка рейсів міської електрички. Це пов'язано з технічними причинами», – йдеться в повідомленні.

Скасовуються рейси:

Ранок 12-13 січня: маршрути № № 7307,7308,7315,7316;

Вечір 12-13 січня: маршрути №№ 7416,7423,7424,7431.

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Примітно, що на вищевказані маршрути поїзда не виходять ще з 10 січня, причому за таким же графіком.

У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.

У проєкті Генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації з міською електричкою.

До слова, 10 грудня Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

Напередодні Нового року в Києві з’явилися два нові трамваї «Татра-Юг» із загальної партії в двадцять замовлених.