Яценюк обговорив з Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні виборів



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Лідер «Народного фронту» наголосив, що в Україні цінують підтримку Сполучених Штатів

Нині головне зробити все можливе для захисту чесних виборів, - Яценюк

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся зі спецпредставником Державного департаменту США Куртом Волкером. Про це йдеться на партійному сайті.

Як зазначив Яценюк, вони обговорили з Куртом Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів.

«На моє переконання, для всіх притомних національних сил нині найважливіше досягти трьох цілей: зберегти політичну стабільність, запобігти приходу до влади реваншистів і популістів та зробити все можливе для захисту чесних виборів», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Також політик повідомив, що крім політичної ситуації в Україні напередодні президентських виборів, він обговорив з Волкером безпекове становище й окремі аспекти мирного врегулювання.

«Агресія Росії триває, а отже тісна співпраця з американськими партнерами повинна залишатися безумовним пріоритетом для всього українського політикуму», - підкреслив він.

Лідер «Народного фронту» наголосив, що в Україні «цінують підтримку Сполучених Штатів у протидії російським злочинам і провокаціям на Азові та в Керченській протоці і вітають візит до України американського есмінця «Дональд Кук», що прибув до Одеси на запрошення нашого уряду».

Яценюк подякував Волкеру за активну працю і важливу допомогу задля захисту національної безпеки та суверенітету України.