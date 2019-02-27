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    Суспільство

    Яценюк обговорив з Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні виборів

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    Лідер &laquo;Народного фронту&raquo; наголосив, що &nbsp;в Україні цінують підтримку Сполучених Штатів - Яценюк обговорив з Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні виборів
    Лідер «Народного фронту» наголосив, що  в Україні цінують підтримку Сполучених Штатів

    Нині головне зробити все можливе для захисту чесних виборів, - Яценюк

    Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся зі спецпредставником Державного департаменту США Куртом Волкером. Про це йдеться на партійному сайті.

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    Як зазначив Яценюк, вони обговорили з Куртом Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів.

    «На моє переконання, для всіх притомних національних сил нині найважливіше досягти трьох цілей: зберегти політичну стабільність, запобігти приходу до влади реваншистів і популістів та зробити все можливе для захисту чесних виборів», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

    Також політик повідомив, що крім політичної ситуації в Україні напередодні президентських виборів, він обговорив з Волкером безпекове становище й окремі аспекти мирного врегулювання.

    «Агресія Росії триває, а отже тісна співпраця з американськими партнерами повинна залишатися безумовним пріоритетом для всього українського політикуму», - підкреслив він.

    Лідер «Народного фронту» наголосив, що  в Україні «цінують підтримку Сполучених Штатів у протидії російським злочинам і провокаціям на Азові та в Керченській протоці і вітають візит до України американського есмінця «Дональд Кук», що прибув до Одеси на запрошення нашого уряду».

    Яценюк подякував Волкеру за активну працю і важливу допомогу задля захисту національної безпеки та суверенітету України.

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