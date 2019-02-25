Яценюк просив у Януковича посаду прем’єра? У «Народному фронті» спростували заяву Портнова



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Одним із хворобливих закидів Кремля на адресу Арсенія Яценюка стала вигадка про його нібито участь у Чеченській війні

Наляканий Майданом Янукович пропонував Яценюку посаду прем’єра, - прес-служба партії

У «Народному фронті» відкидають заяви головного «юриста» президента-втікача Януковича — Андрія Портнова про те, що лідер фракції Арсеній Яценюк просив у колишнього президента Віктора Януковича посаду прем’єра-міністра. Про це йдеться на партійному сайті.

Як зазначається, путінські колаборанти вчергове поширили маніпулятивну брехню.

«Медведчуківський ставленик Портнов, який був будівничим системи прокурорського й суддівського свавілля режиму Януковича сьогодні бреше, що під час Майдану Арсеній Яценюк просив у тодішнього президента Януковича посаду прем’єр-міністра. Це цинічна і брудна брехня», - зазначається у повідомленні.

«Наляканий Майданом Янукович справді пропонував Арсенію Яценюку посаду прем’єр-міністра. Але Арсеній Яценюк відкинув цю пропозицію одразу й публічно. Він вимагав у Януковича одного — відмовитися від диктаторських повноважень і не допустити застосування сили до Майдану», - наголошують у «Народному фронті».

Кремлівські агенти впливу, підкреслюють у «Народному фронті», постійно брешуть і маніпулюють фактами.

«Аж надто коли йдеться про Арсенія Яценюка та партію «Народний фронт». Адже «фронтовики» послідовно працюють на мобілізацію країни проти путінської агресії. Одним із хворобливих закидів Кремля на адресу Арсенія Яценюка стала вигадка про його нібито участь у Чеченській війні та багато інших вигадок, в тому числі, вже спростованих у суді», - йдеться у повідомленні на партійному сайті.

У «Народному фронті» зазначають, що кремлівські пропагандисти розглядають Арсенія Яценюка і «Народний фронт» основною «проблемою» реалізації путінської політики в Україні.

«Про це свідчить оприлюднене листування працівників псевдоукраїнських телеканалів та їхніх кремлівських кураторів. Реалізаторами кремлівської політики в Україні є саме такі персони, як Андрій Портнов та Віктор Медведчук. Віри їхнім словам немає й не може бути. Вони союзники ворога», - стверджують у фракції Яценюка.

Також у «Народному фронті» зауважують, що дискредитуючи проукраїнські сили, путінські крикуни ставлять за мету підважити віру українців в ідеї Майдану та знецінити подвиг української нації в боротьбі з агресією Росії. Наші противники прагнуть, щоб українці засумнівалися у своїй боротьбі за свободу.

«Партія «Народний фронт» заявляє, що докладе максимальних зусиль, щоб мрії путіних, медведчуків і портнових ніколи не здійснилися», - йдеться у заяві.