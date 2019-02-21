Яценюк назвав ключові фактори, що впливають на бізнес-клімат в Україні



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На думку Арсенія Яценюка, коаліційні переговори після парламентських виборів будуть довготривалими

Яценюк вважає, що від політичної стабільності та передбачуваності залежить залучення інвестицій в країну

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголосив, що від «політичної стабільності і передбачуваності» залежатиме залучення інвестицій в країну. Про це він заявив під час відкриття 7-го Київського Безпекового Форуму для молоді, йдеться на партійному сайті.

Однак, на думку Яценюка, коаліційні переговори після парламентських виборів будуть довготривалими.

Як зазначив Яценюк, це не буде як 2014-го, коли я як прем’єр-міністр сформував коаліцію з президентом Порошенком практично за два тижні.

«Важливо, хто будуть члени цієї правлячої коаліції? Прагматичні сили, раціональні люди? Ті, хто знають, куди іти і що робити? Чи якісь дивні люди, для яких політика – це хобі, які намагатимуться розірвати країну на шматки?», - сказав лідер «Народного фронту».

Яценюк назвав шість ключових факторів, що впливають на бізнес-клімат.

«Насамперед, це російська агресія, якої досі бояться певні потенційні інвестори. Для покращення інвестклімату, необхідне також досягнення найвищих стандартів верховенства права, узгодження та обмеження низки повноважень силових структур, виважена бюджетна і фіскальна політика», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».

Ще до факторів покращення бізнес-клімату Арсеній Яценюк додав приватизацію банківського сектору та проведення земельної реформи.

Як повідомлялося, Яценюк заявив, що Україна зробить Європейський союз сильнішим.

Нагадаємо, Яценюк відкрив 7-й Київський безпековий форум для молоді.

Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їхнього вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.