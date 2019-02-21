Яценюк назвав ключові фактори, що впливають на бізнес-клімат в Україні
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Яценюк вважає, що від політичної стабільності та передбачуваності залежить залучення інвестицій в країну
Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк наголосив, що від «політичної стабільності і передбачуваності» залежатиме залучення інвестицій в країну. Про це він заявив під час відкриття 7-го Київського Безпекового Форуму для молоді, йдеться на партійному сайті.
Однак, на думку Яценюка, коаліційні переговори після парламентських виборів будуть довготривалими.
Як зазначив Яценюк, це не буде як 2014-го, коли я як прем’єр-міністр сформував коаліцію з президентом Порошенком практично за два тижні.
«Важливо, хто будуть члени цієї правлячої коаліції? Прагматичні сили, раціональні люди? Ті, хто знають, куди іти і що робити? Чи якісь дивні люди, для яких політика – це хобі, які намагатимуться розірвати країну на шматки?», - сказав лідер «Народного фронту».
Яценюк назвав шість ключових факторів, що впливають на бізнес-клімат.
«Насамперед, це російська агресія, якої досі бояться певні потенційні інвестори. Для покращення інвестклімату, необхідне також досягнення найвищих стандартів верховенства права, узгодження та обмеження низки повноважень силових структур, виважена бюджетна і фіскальна політика», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».
Ще до факторів покращення бізнес-клімату Арсеній Яценюк додав приватизацію банківського сектору та проведення земельної реформи.
Як повідомлялося, Яценюк заявив, що Україна зробить Європейський союз сильнішим.
Нагадаємо, Яценюк відкрив 7-й Київський безпековий форум для молоді.Довідково:
Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їхнього вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.
Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.