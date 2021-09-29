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    Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)

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    Політикиня відвідала меморіальний комплекс в день річниці трагічних подій - Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)
    Політикиня відвідала меморіальний комплекс в день річниці трагічних подій
    Фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Політикиня відвідала меморіальний комплекс, встановлений на честь жертв масових розстрілів у Києві

    Українська депутатка, лідерка політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала Національний історико-культурний заповідник Бабин Яр, де віддала данину пам’яті та пошани розстріляним у 1941 році в цьому місці мешканцям Києва та околиць. Відповідний пост лідерка «Батьківщини» опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

    «Історія влаштована так, що події минають… Спливає час, ідуть у небуття свідки подій, забуваються подробиці, гаснуть емоції… Пам’ять людська теж має свій термін давності, часто – значно коротший, ніж нам здається, ніж нам того хотілося б… Але є такі моменти у житті людства, які не минають ніколи. Вони сталися і вони є. Не старіють, не тьмяніють, не забуваються. І не згасає невгамовний біль…», – зазначила політикиня.

    Юлія Тимошенко додала, що просто пам’ятати про події осені 1941 року, коли в Бабиному Яру відбулися масові розстріли гітлерівцями місцевого, здебільшого єврейського, населення, недостатньо.

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    Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)
    Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)
    Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)

    «Наша історична пам’ять має бути активна, дієва. Для того, щоб не забути ніколи. Для того, щоб вічно стояти на сторожі Миру, Добра, Людяності… Вічна пам’ять…», – підсумувала Юлія Тимошенко.

    Нагадаємо, під час нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів окупантами мирного населення та радянських військовополонених. Лише за два дні 29-30 вересня 1941 р. зондеркоманда «4а» під командуванням штандартенфюрера Пауля Блобеля розстріляла в Бабиному Яру 33 771 особу, не рахуючи малолітніх дітей – майже все єврейське населення Києва. Подальші розстріли євреїв проходили 1-11 жовтня 1941 року, коли ще було розстріляно приблизно 17 тис. євреїв з київських передмість і області. У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості людей, знищених у Бабиному Яру, – від 70 до 200 тис. людей.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина історія Бабин Яр
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    Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)