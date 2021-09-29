Юлія Тимошенко віддала шану пам'яті загиблим у Бабиному Яру (фото)

Політикиня відвідала меморіальний комплекс, встановлений на честь жертв масових розстрілів у Києві

Українська депутатка, лідерка політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала Національний історико-культурний заповідник Бабин Яр, де віддала данину пам’яті та пошани розстріляним у 1941 році в цьому місці мешканцям Києва та околиць. Відповідний пост лідерка «Батьківщини» опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

«Історія влаштована так, що події минають… Спливає час, ідуть у небуття свідки подій, забуваються подробиці, гаснуть емоції… Пам’ять людська теж має свій термін давності, часто – значно коротший, ніж нам здається, ніж нам того хотілося б… Але є такі моменти у житті людства, які не минають ніколи. Вони сталися і вони є. Не старіють, не тьмяніють, не забуваються. І не згасає невгамовний біль…», – зазначила політикиня.

Юлія Тимошенко додала, що просто пам’ятати про події осені 1941 року, коли в Бабиному Яру відбулися масові розстріли гітлерівцями місцевого, здебільшого єврейського, населення, недостатньо.

«Наша історична пам’ять має бути активна, дієва. Для того, щоб не забути ніколи. Для того, щоб вічно стояти на сторожі Миру, Добра, Людяності… Вічна пам’ять…», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, під час нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів окупантами мирного населення та радянських військовополонених. Лише за два дні 29-30 вересня 1941 р. зондеркоманда «4а» під командуванням штандартенфюрера Пауля Блобеля розстріляла в Бабиному Яру 33 771 особу, не рахуючи малолітніх дітей – майже все єврейське населення Києва. Подальші розстріли євреїв проходили 1-11 жовтня 1941 року, коли ще було розстріляно приблизно 17 тис. євреїв з київських передмість і області. У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості людей, знищених у Бабиному Яру, – від 70 до 200 тис. людей.

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