Юлія Тимошенко відсвяткувала «перламутрове» весілля: зворушливе фото з чоловіком

У пари є донька та троє внуків

Подружжя Тимошенків понад сорок років разом

Сьогодні, 15 вересня, лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко разом із чоловіком-бізнесменом Олександром відсвяткували річницю весілля. Світлину з святкування політикиня опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Наша чергова річниця. Дякую, коханий», – підписала фото Юлія Тимошенко.

Юлія та Олександр Тимошенки одружилися у 1979 році, тож разом пара уже 42 роки. Відтак подружжя відзначає «перламутрову» річницю весілля.

Олександр Тимошенко займається бізнесом, директор компанії «Єдині енергетичні системи України».

У пари є донька Євгенія та троє онуків – Єва, Давид і Адам.

Нагадаємо, нещодавно лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт про олігархів – це фейк і профанація.

Читайте також: