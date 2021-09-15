Юлія Тимошенко відсвяткувала «перламутрове» весілля: зворушливе фото з чоловіком
Подружжя Тимошенків понад сорок років разом
Сьогодні, 15 вересня, лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко разом із чоловіком-бізнесменом Олександром відсвяткували річницю весілля. Світлину з святкування політикиня опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Наша чергова річниця. Дякую, коханий», – підписала фото Юлія Тимошенко.
Юлія та Олександр Тимошенки одружилися у 1979 році, тож разом пара уже 42 роки. Відтак подружжя відзначає «перламутрову» річницю весілля.
Олександр Тимошенко займається бізнесом, директор компанії «Єдині енергетичні системи України».
У пари є донька Євгенія та троє онуків – Єва, Давид і Адам.
Нагадаємо, нещодавно лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт про олігархів – це фейк і профанація.