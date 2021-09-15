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    Юлія Тимошенко відсвяткувала «перламутрове» весілля: зворушливе фото з чоловіком

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    У пари є донька та троє внуків - Юлія Тимошенко відсвяткувала «перламутрове» весілля: зворушливе фото з чоловіком
    У пари є донька та троє внуків
    Фото Юлія Тимошенко / Facebook

    Подружжя Тимошенків понад сорок років разом

    Сьогодні, 15 вересня, лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко разом із чоловіком-бізнесменом Олександром відсвяткували річницю весілля. Світлину з святкування політикиня опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

    «Наша чергова річниця. Дякую, коханий», – підписала фото Юлія Тимошенко.

    Юлія та Олександр Тимошенки одружилися у 1979 році, тож разом пара уже 42 роки. Відтак подружжя відзначає «перламутрову» річницю весілля.

    Олександр Тимошенко займається бізнесом, директор компанії «Єдині енергетичні системи України».

    У пари є донька Євгенія та троє онуків – Єва, Давид і Адам.

    Нагадаємо, нещодавно лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт про олігархів – це фейк і профанація.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина весілля
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    Юлія Тимошенко відсвяткувала «перламутрове» весілля: зворушливе фото з чоловіком