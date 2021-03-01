Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу

Депутатка каже, що до послуг пластичних хірургів не зверталася

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко нещодавно змінила імідж та змусила багатьох обговорювати нову зачіску. Дехто припустив, що народна депутатка зверталась до пластичного хірурга, однак це насправді не так.

Про це Тимошенко заявила журналістам програми «Викриття» на телеканалі Kyiv.live.

Наприкінці січня Юлія Тимошенко, повернувшись з відпустки, з'явилася у Верховній Раді у новому образі.

Так, крім нової зачіски стало помітно, що на обличчі нардепки зникли зморшки, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трохи збільшились губи.

У мережі спалахнув справжній ажіотаж стосовно того, чи робила депутатка пластичну операцію.

Але до послуг жодних пластичних хірургів політик не зверталася.

«Я хочу заспокоїти усіх ваших глядачів, я просто змогла тридцять днів відпочити. Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на новорічні свята ми з родиною відпочили, і можливо це трохи вплинуло й на зовнішній вигляд. Але, як ви бачите, ефект закінчується, бо темп роботи надто високий», - запевнила Тимошенко журналістів.

Власне, відомий пластичний хірург Сергій Дербак також прокоментував зміну зовнішнього вигляду Тимошенко.

«Юлія Володимирівна каже, що добре відпочила, і це дійсно так. Коли ми дивимось на неї, ми бачимо, вона виглядає так, ніби повернулася із санаторію», - сказав лікар.

Нагадаємо, що 25 січня на Погоджувальній Раді лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко постала в оновленому іміджі: без окулярів, з об’ємною зачіскою з хвилястого волосся нового кольору, зібраного у пучок, макіяжем з акцентом на брови та очі. Водночас впало в око, що у Тимошенко змінилось і саме обличчя. На прохання «Главкома» ці зміни прокоментувала косметолог, очільниця Клініки сучасної косметології Ірини Кравчук. «Найвірогідніше, Тимошенко була проведена корекція середньої та нижньої третини обличчя: форми підборіддя та відновлення об’єму губ», – сказала фахівчиня.

1 лютого Тимошенко з'явилася в Раді у стильній сукні в клітинку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки. Крім того, свій образ вона вирішила доповнити красивим кольє з великих каменів. Також депутатка накрутила волосся, а вгорі акуратно зібрала локони. Варто відзначити, що Тимошенко перестала носити окуляри. Ймовірно, вона ходить у лінзах.