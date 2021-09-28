«Зробимо це разом?» Тимошенко оголосила війну «Нафтогазу»

Питання обґрунтованості тарифів на газ хочуть доручити вивчати парламентській слідчій комісії

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України щодо дослідження діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та розслідування критичної ситуації у сфері тарифоутворення. Про це на своїй Facebook-сторінці написала лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко.

«Сподіваюся, що наступного пленарного тижня її буде винесено на розгляд сесійної зали та підтримано. І країна нарешті дізнається, чому газ, який коштує одну гривню, українцям продають щонайменше по вісім?! І хто наживається на цій шаленій різниці та людських злиднях?», – зазначила депутатка.

Політикиня висловила сподівання, що проєкт постанови буде підтримано депутатами від «Слуги народу». На думку Тимошенко, це буде найкращим доказом їхнього бажання навести лад у тарифній сфері.

Лідерка «Батьківщини» у своєму дописі також вчергове прорекламувала власний законопроєкт №4680 Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо спрямування природного газу накопиченого у неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення), який, нібито дозволить українським родинам отримати український газ за справедливими цінами, а «спритних ділків» позбавить можливості «наживатися на бюджеті».

«Тоді українські родини отримають український газ за справедливими цінами, а спритні ділки – втратять змогу наживатися на бюджеті. Тут тобі і деолігархізація, і боротьба з корупцією, і чесні тарифи, і навіть трохи лібертаріанства! Зробимо це разом?», – сказала Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно з «Нафтогазу» звільнився головний виконавчий директор компанії Отто Ватерландер, який напередодні звільнення відзначився резонансною заявою, що собівартість газу українського видобутку становить близько 1 грн за кубометр, а продає його компанія українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн.

Пізніше керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував цю заяву, пообіцявши найближчим часом розкрити актуальні цифри щодо собівартості видобутку.

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