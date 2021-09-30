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    Луценко подарував Ярошу «меч вікінгів» та віскі в ольвійській чаші (відео)

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    Дмитро Ярош сьогодні святкує 50-річний ювілей - Луценко подарував Ярошу «меч вікінгів» та віскі в ольвійській чаші (відео)
    Дмитро Ярош сьогодні святкує 50-річний ювілей
    фото Юрій Луценко/ Facebook

    Своє привітання Юрій Луценко записав на відео

    Ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів». Своє привітання політик записав на відео й опублікував на сторінці у Facebook. До меча ексгенпрокурор налив Ярошу і 50 гр. віскі, яке подав у давній ольвійській чаші.

    «Є природжені Лідери. Вони з‘являються у вирішальний час. Вони задають вектор руху для нації й особисто йдуть в першому ряду борців. Дмитро – саме такий. Великий і скромний. Героїчний і простий. Великий патріот і щасливий сім′янин.

    А ще – вміє просити про допомогу тільки за інших. Тому й приємно йому робити подарунки. Як цей меч вікінгів і 50гр з ольвійської чаші. Многая літа, Брате!», – написав Луценко.

    Нагадаємо, колишній лідер «Правого сектора», екснардеп та учасник АТО Дмитро Ярош сьогодні відзначає 50-річний ювілей. Іменинника вже почали вітати в мережі.

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    Теги: Юрій Луценко АТО Дмитро Ярош
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    Луценко подарував Ярошу «меч вікінгів» та віскі в ольвійській чаші (відео)