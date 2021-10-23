Українка розповіла, яка річ несподівано заполонила модні французькі магазини (фото)

У фаворі у молоді – чорні, тоді як дами елегантного віку надають перевагу всім відтінкам молочного

Деталь гардеробу, яку останнім часом вважали несучасною та такою, що підходить лише старшим пані, несподівано стала трендом. Так, журналістка Людмила Семенюк зауважила, що в’язані жилетки – чи не у всіх модних вітринах Канн. Своїми спостереженнями вона поділилася на сторінці у Facebook.

«Наймодніша деталь нинішнього сезону ... Так-так, в'язані жилетки! Те, що ще вчора ми вважали таким, що віджило своє і навіть старечим, сьогодні з дизайнерських показів перекочувало в вітрини магазинів. Усіх кольорів і у всіх колекціях у Франції: від дорогих «Гуччі» і «Прада» до демократичних «Манго і Зари» , – ідеться у дописі.

Людмила Семенюк також розповіла, що у фаворі у молоді – чорні жилетки, тоді як дами елегантного віку надають перевагу всім відтінкам молочного і коричневого.

«Усе це дійсно не тільки стильно, але і практично. Саме так відреагувала мода на все нинішні проблеми людства, пропонуючи те, чим ми дихаємо, – берегти від протягів, осіннього вітру і зимових морозів», – підсумувала журналістка.

Раніше повідомлялося, що фахівці розкрили вплив південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» на модну індустрію. Популярність названого шоу викликала бум в сфері ритейлу. Так, в асортименті багатьох брендів почали з'являтися тематичні костюми, присвячені героям картини, при цьому на цей момент кількість пошукових запитів зі словами «Гра в кальмара» зросла на 8000 відсотків від дня початку показу серіалу.

Також депутат фракції «Голос» Леся Василенко ходила в кулуарах Верховної Ради в туфельках Casadei. Ця не нова модель Blade спочатку продавалася за €705. Однак Василенко «заспокоїла», надавши фото коробки, де видно, що туфлі куплені на знижку за 9350 грн.

Нагадаємо, високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.