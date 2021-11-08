Із грудня стартує електронна реєстрація місця проживання: як працюватиме послуга

Нововведення покликані спростити та прискорити процес реєстрації за місцем проживання

Вже з початку грудня усі регіони України поступово переходитимуть на електронну реєстрацію місця проживання. Це означає, що змінити «прописку» можна буде протягом 10-15 хвилин за допомогою онлайн-сервісів. Про це на своїй Facebook-сторінці написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Що це означає? Якщо ви прописуєтеся там, де проживаєте наразі, то достатньо вказати адресу, підписати КЕПом (кваліфікований електронний підпис – «Главком), отримати згоду власника – і все. Це всього 10-15 хвилин вашого часу в онлайні», – зазначив урядовець.

Михайло Федоров додав, що віднині чоловікам при переїзді не доведеться відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), щоб стати на облік за місцем проживання.

«Військкомати отримуватимуть цю інформацію автоматично. Зараз ми працюємо над тим, щоб підключити кожен військкомат до системи», – пояснив міністр.

Урядовець підсумував, що послуга з електронної реєстрації вже працює у семи містах України: Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі, а можливим цей проєкт став завдяки Програмі EGAP (Швейцарсько-українська Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»), що фінансується урядом Швейцарії.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні. Відповідно до нього, українці зможуть декларувати місце проживання онлайн за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

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