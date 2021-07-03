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    У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від Covid-19

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    У Грузії почали розслідування у зв'язку з кібератакою на портал вакцинації - У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від Covid-19
    У Грузії почали розслідування у зв'язку з кібератакою на портал вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом

    У Грузії хакери вчинили кібератаку на портал реєстрації на щеплення від Covid-19. МВС Грузії почало розслідування. Про це повідомляє видання «Новини. Грузія».

    Реєстрація жителів Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ, на якій повинні були реєструватися люди, була відключена.

    МВС Грузії заявило, затримка реєстрації на вакцинацію від Covid-19 пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

    «МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії – «незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем«, а також «посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему», – йдеться в повідомленні МВС Грузії.

    Нагадаємо, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.

    Зазначимо, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн.

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    Теги: Грузія розслідування щеплення кібербезпека реєстрація
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    У Грузії атакували портал для реєстрації на щеплення від Covid-19