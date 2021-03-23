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    Україна готуватиме спеціалістів нових цифрових професій

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    В Україні створять&nbsp;низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці - Україна готуватиме спеціалістів нових цифрових професій
    В Україні створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці
    Фото ілюстративне

    Планується навчити 6 млн українців цифрової грамотності за три роки

    Міністерство цифрової трансформації України та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

    Домовилися співпрацювати в таких напрямках:

    • Освітній – розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.
    • Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.
    • Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

    Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомила, що в рамках національного проекту Дія.Цифрова освіта планується навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.

    «Підписаний нами Меморандум з Міністерством цифрової трансформації України пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення... Вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та більш широкої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки», – коментує подію Ольга Дейнега, GR-директор Vodafone Україна.

    Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

    Теги: Міністерство цифрової трансформації України
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