Україна готуватиме спеціалістів нових цифрових професій

Планується навчити 6 млн українців цифрової грамотності за три роки

Міністерство цифрової трансформації України та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Домовилися співпрацювати в таких напрямках:

Освітній – розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

– розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають. Популяризація технічних знань , включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.

, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти. Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомила, що в рамках національного проекту Дія.Цифрова освіта планується навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.

«Підписаний нами Меморандум з Міністерством цифрової трансформації України пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення... Вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та більш широкої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки», – коментує подію Ольга Дейнега, GR-директор Vodafone Україна.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.