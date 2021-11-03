Закон про олігархів: Рада усунула протиріччя

Рішення підтримали 252 народних депутати

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада, без переголосування всього закону, усунула суперечності і неузгодженості в законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту.

Пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримали 252 депутати.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Згідно з законом, особі, визнаній олігархом та включеній до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Верховна Рада доручила голові парламенту Руслану Стефанчуку підписати законопроєкт № 5599 (про олігархів) і передати його на підпис президенту.

Раніше екснардеп Борислав Береза заявив, що основне завдання так званого закону про олігархів – усунути критику влади з ефірів телеканалів, що впливає на рейтинг президента і партії «Слуга Народу».

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.