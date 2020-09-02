Рада розглядає кризу неплатежів на енергоринку і ліквідацію райдержадміністрацій (наживо)
Парламенті збираються сьогодні плідно попрацювати
Сьогодні, 2 вересня, Верховна Рада під час засідання має розглянути понад двадцять законопроектів.
Зокрема, парламент має намір розглянути законопроекти щодо утворення військово-цивільних адміністрацій і щодо утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів.
Також народні депутати планують розглянути низку законопроектів про внесення змін до законодавства щодо електричного транспорту в Україні, а також законопроект щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.
Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що календарний план роботи Верховної Ради буде змінено у зв'язку з майбутніми місцевими виборами. Він також оголосив графік роботи парламенту на поточному тижні.
Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що календарний план роботи Верховної Ради буде змінено у зв'язку з майбутніми місцевими виборами. Він також оголосив графік роботи парламенту на поточному тижні.