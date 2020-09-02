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    Політика

    Рада розглядає кризу неплатежів на енергоринку і ліквідацію райдержадміністрацій (наживо)

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    Рада розглядає кризу неплатежів на енергоринку і ліквідацію райдержадміністрацій (наживо)

    Парламенті збираються сьогодні плідно попрацювати

    Сьогодні, 2 вересня, Верховна Рада під час засідання має розглянути понад двадцять законопроектів.

    Зокрема, парламент має намір розглянути законопроекти щодо утворення військово-цивільних адміністрацій і щодо утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів.

    Також народні депутати планують розглянути низку законопроектів про внесення змін до законодавства щодо електричного транспорту в Україні, а також законопроект щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

    Верховна Рада
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