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    За 10 днів війни ріелтори безоплатно розселили понад 100 тис. біженців

    Понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло безоплатно - За 10 днів війни ріелтори безоплатно розселили понад 100 тис. біженців
    Понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло безоплатно
    фото з відкритих джерел

    Західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже п'ять днів

    За 10 днів війни рієлтори західноукраїнських відділень АФНУ надали безоплатну допомогу з розселення понад 100 тис. біженців із Київської, Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської та інших областей України. Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

    За його свідченнями, західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже 5 днів.

    «Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць», зазначив він.

    За його інформацією, фахівці з нерухомості разом з органами місцевої влади, на тлі ажіотажу, запобігають необгрунтованому підняттю цін на оренду.

    При цьому понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло взагалі безоплатно.

    Юрій Піта розповів, що рієлтори Харкова, Одеси, Миколаєва, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Херсону, Києва і області та низки інших міст, що в епіцентрі військових дій, бомбардувань чи потенційних загроз, ведуть активну волонтерську роботу.

    Також члени АФНУ стають до лав тероборони своїх міст. Волонтери-рієлтори, за попереднім підрахунком, зібрали матеріальної та грошової допомоги на суму понад 1 млн грн.

    Окрім того, рієлтори надають допомогу з евакуації населення, координуючи виїзд якомога більшої кількості людей з небезпечних міст і населених пунктів.

    Також спільно з Фондом державного майна України АФНУ веде активну роботу з виявлення підозрілих орендарів, можливих диверсантів.

    Нагадаємо, українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям через вторгнення Росії в Україну.

    Теги: війна Путін житло квартира населення
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    За 10 днів війни ріелтори безоплатно розселили понад 100 тис. біженців