За 10 днів війни ріелтори безоплатно розселили понад 100 тис. біженців

Понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло безоплатно

Західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже п'ять днів

За 10 днів війни рієлтори західноукраїнських відділень АФНУ надали безоплатну допомогу з розселення понад 100 тис. біженців із Київської, Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської та інших областей України. Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

За його свідченнями, західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже 5 днів.

«Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць», – зазначив він.

За його інформацією, фахівці з нерухомості разом з органами місцевої влади, на тлі ажіотажу, запобігають необгрунтованому підняттю цін на оренду.

При цьому понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло взагалі безоплатно.

Юрій Піта розповів, що рієлтори Харкова, Одеси, Миколаєва, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Херсону, Києва і області та низки інших міст, що в епіцентрі військових дій, бомбардувань чи потенційних загроз, ведуть активну волонтерську роботу.

Також члени АФНУ стають до лав тероборони своїх міст. Волонтери-рієлтори, за попереднім підрахунком, зібрали матеріальної та грошової допомоги на суму понад 1 млн грн.

Окрім того, рієлтори надають допомогу з евакуації населення, координуючи виїзд якомога більшої кількості людей з небезпечних міст і населених пунктів.

Також спільно з Фондом державного майна України АФНУ веде активну роботу з виявлення підозрілих орендарів, можливих диверсантів.

Нагадаємо, українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям через вторгнення Росії в Україну.