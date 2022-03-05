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    Економіка та фінанси

    МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд

    МВФ надає політичні рекомендації, фінансову підтримку та технічну допомогу своїм країнам-членам - МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд
    МВФ надає політичні рекомендації, фінансову підтримку та технічну допомогу своїм країнам-членам

    Економічні наслідки війни в Україні для світу вже дуже серйозні

    Україна запросила у Міжнародного валютного фонду екстрене фінансування у розмірі $1,4 млрд у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ RFI. Про це йдеться у заяві МВС 5 березня за підсумками проведеного напередодні Радою директорів розгляду ситуації в Україні.

    «Персонал передбачає передати це прохання на розгляд ради директорів вже наступного тижня», – підтвердив Фонд заплановану дату ухвалення відповідного рішення.

    У документі МВФ зазначається, що Україна через військову агресію, крім людських жертв, вже зазнала значних економічних збитків і вже зрозуміло, що країна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію.

    «Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, пошкоджені або зруйновані багато шляхів і мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже зрозуміло, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію», – наголошується в документі.

    Економічні наслідки війни в Україні для світу вже дуже серйозні. «Ціни на енергоносії та сировинні товари, включно з пшеницею та іншими зерновими, різко зросли, що посилило інфляційний тиск через збої в ланцюжку поставок та відновлення після пандемії Covid-19. Цінові потрясіння впливатимуть у всьому світі, особливо на бідні домогосподарства, в яких продукти харчування та паливо становлять найбільшу частку витрат», – вважає Фонд.

    Він зазначив, що у разі ескалації ситуації економічні збитки будуть ще більш руйнівними, а санкції щодо Росії також вплинуть на світову економіку та фінансові ринки зі значними наслідками для інших країн.

    «Ця криза призведе до складних політичних компромісів, ще більше ускладнивши політичний ландшафт у міру того, як світова економіка відновлюється після пандемічної кризи», – прогнозують у МВФ.

    На думку Фонду, санкції, оголошені проти Центрального банку РФ, серйозно обмежать його доступ до міжнародних резервів для підтримки своєї валютно-фінансової системи, а міжнародні санкції щодо банківської системи Росії та виключення низки банків із SWIFT істотно підірвали здатність Росії отримувати платежі за експорт, оплачувати імпорт та брати участь у транскордонних фінопераціях. «Хоча ще зарано передбачати всі наслідки цих санкцій, ми вже спостерігаємо різке зниження цін на активи, а також обмінного курсу рубля», - додав МВФ.

    У Фонді вважають, що країни, які мають дуже тісні економічні зв'язки з Україною та Росією, особливо схильні до ризику нестачі і перебоїв з поставками і найбільше страждають від притоку біженців, що зростає, кількість яких вже перевищила 1 млн.

    МВФ повідомив, що Молдова запросила розширення та зміну чинної програми, яку підтримує МВФ, щоб допомогти покрити витрати, пов'язані з поточною кризою, і персонал Фонду активно обговорює варіанти з молдовською владою.

    МВФ консультуватиме країни-члени щодо того, як відкалібрувати свою макроекономічну політику, щоб впоратися з цілою низкою побічних ефектів, зокрема через збої в торгівлі, ціни на продукти харчування та інші товари та фінансові ринки.

    Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Росія МВФ санкції війна Україна #stoprussia
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    МВФ розгляне екстрене фінансування України на $1,4 млрд