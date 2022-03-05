  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ

    В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ - Правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ
    В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    За зраду України помічник нардепа отримав від Росії $80 тис.

    В Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

    За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру помічнику-консультанту народного депутата України у державній зраді, тобто в умисному наданні громадянином України представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України (ч. 1 ст. 111 КК України).

    За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

    «Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України. Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України», – йдеться у повідомленні.

    За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько $80 тис.

    Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

    Ім'я та прізвище затриманого не вказані в повідомленні.

    До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.

    Теги: прокуратура ФСБ депутат війна Офіс Генерального прокурора шпигун гроші розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ