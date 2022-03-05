Правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ

В Україні затримали помічника нардепа, який 8 років працював на ФСБ

За зраду України помічник нардепа отримав від Росії $80 тис.

В Україні затримали помічника народного депутата, який вісім років працював на російську ФСБ. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру помічнику-консультанту народного депутата України у державній зраді, тобто в умисному наданні громадянином України представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

«Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України. Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України», – йдеться у повідомленні.

За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько $80 тис.

Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Ім'я та прізвище затриманого не вказані в повідомленні.

До слова, 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.