  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям

    Українські біженці&nbsp;отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік - ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям
    Українські біженці отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік

    Українські біженці отримають у країнах ЄС гуманітарну допомогу

    Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям через вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

    «ЄС надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і цього тижня ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, що їх приймають», - йдеться у повідомленні.

    За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 3 березня понад 1,2 млн біженців залишили Україну.

    За минулу добу держкордон України на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів

    Українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Теги: ЄС війна українці Україна біженці Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям