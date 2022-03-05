ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям

Українські біженці отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік

Українські біженці отримають у країнах ЄС гуманітарну допомогу

Європейський Союз надає перший транш у розмірі 500 млн євро на гуманітарну допомогу біженцям через вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«ЄС надає перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і цього тижня ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС принаймні на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, що їх приймають», - йдеться у повідомленні.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 3 березня понад 1,2 млн біженців залишили Україну.

За минулу добу держкордон України на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб та більше 13,5 тисяч транспортних засобів

Українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.