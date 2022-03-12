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    Події в Україні

    Українські військові знищили полк окупантів з Брянської області

    488-й мотострілецький полк дислокувався в місті Клинці - Українські військові знищили полк окупантів з Брянської області
    488-й мотострілецький полк дислокувався в місті Клинці
    фото з відкритих джерел

    Цей полк входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ

    Українська армія повністю знищила мотострілецький полк з Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілецький полк, який дислокується в місті Клинці. Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

    «В/ч 12721 488-й полк (м Клинці, Брянська обл.) знищений повністю. Слава ЗСУ», – повідомив він.

    Зазначимо, цей полк входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

    Нагадаємо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром.

    Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

    Багато «трофеїв» здобуто завдяки вашим повідомленням на офіційний чат-бот: @stop_russian_war_bot

    На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!

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    Теги: СБУ ЗСУ армія війна військові #stoprussia
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    Українські військові знищили полк окупантів з Брянської області