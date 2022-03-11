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    Понад мільйон. ЮНІСЕФ оприлюднив кількість українських дітей-біженців

    Жінки з дітьми виїжджають із України, рятуючись від війни - Понад мільйон. ЮНІСЕФ оприлюднив кількість українських дітей-біженців
    Жінки з дітьми виїжджають із України, рятуючись від війни
    фото: МВС

    Більшість сімей із дітьми виїхали до країн Європи

    Кількість українських дітей, які разом з батьками стали біженцями, рятуючись від російської агресії, перевищила один мільйон. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії. Про це повідомляється на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

    «Кількість дітей, які переїжджають, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні. Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце», — сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі і Центральній Азії Афшан Хан.

    Він зазначив, що ЮНІСЕФ у співпраці з партнерами доставлятиме медикаменти у 22 лікарні у п’яти регіонах України, що постраждалих від війни. Ця допомога розрахована на 20 тисяч дітей і матерів.

    Наразі в Україну вже прибуло шість вантажівок з майже 70 тоннами вантажів. Вони включають засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні та акушерські набори. Найближчим часом в Україну мають прибути ще три вантажівки з предметами першої необхідності. Додаткові постачання знаходяться в дорозі з Копенгагена і Туреччини та очікуються найближчими днями.

    Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

    Від початку російської агресії проти України близько 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.

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    Теги: Росія діти ООН війна Україна біженці #stoprussia
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    Понад мільйон. ЮНІСЕФ оприлюднив кількість українських дітей-біженців