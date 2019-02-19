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    Суспільство

    За час агресії РФ загинули 2949 українських воїнів

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    Воїни віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу, - президент - За час агресії РФ загинули 2949 українських воїнів
    Воїни віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу, - президент

    Порошенко пообіцяв, що сьогоднішній шанс на зміни не буде змарновано

    За час агресії РФ проти України загинули 2949 українських військовослужбовців. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді на засіданні у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє «Укрінформ».

    «2949 воїнів віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу», - зазначив він.

    Порошенко пообіцяв, що сьогоднішній шанс на зміни не буде змарновано.

    Як повідомлялося, Порошенко підписав зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО на позачерговому засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-річчю російської агресії проти України. Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    Також на позачерговому засіданні Верховної Ради президент Європейської ради Дональд Туск виступив українською мовою.  Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. 

    Президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

     

     

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