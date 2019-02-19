Розпочалось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальне засідання Верховної Ради, 19 лютого 2019 Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дональд Туск виступив у Верховній Раді

Сьогодні відбувається спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.

У залі також присутні інші члени уряду, та представники кримськотатарського народу, видатні українські та іноземні політичні діячі, представники іноземних парламентів, міжнародних парламентських організацій та дипломатичного корпусу.





Нагадаємо, що з 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської ради Дональд Туск.

Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.