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    Дональд Туск виступив у Раді українською мовою

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    <span>Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті</span> - Дональд Туск виступив у Раді українською мовою
    Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Туск наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму

    Президент Європейської ради Дональд Туск українською мовою виступає у Верховній Раді з промовою, присвяченою 5-й річниці Революції гідності.

    Туск виступив в рамках засідання парламенту, присвяченого річниці подій на Майдані.

    «Я прибув до вас у 5-ту річницю драматичних подій на Майдані, у річницю Революції гідності, щоб подякувати всім українцям та їхнім обранцям, незалежно від партійних розбіжностей. Я приїхав як президент Європейської ради, але також як поляк – ваш найближчий сусід і сердечний, доброзичливий друг», - сказав Туск на початку виступу. 

    Він також наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

    «Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, щоб в цьому ЄС залишався єдиним», - заявив Туск.

    Глава Ради Європи підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.

    «Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов’язання», - повідомив він.

    У сесійній залі окрім депутатів присутні президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман та члени уряду.

    Як повідомлялося, сьогодні відбувається спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України. 

    Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. 

    Президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.


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