Дональд Туск виступив у Раді українською мовою



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Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Туск наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму

Президент Європейської ради Дональд Туск українською мовою виступає у Верховній Раді з промовою, присвяченою 5-й річниці Революції гідності.

Туск виступив в рамках засідання парламенту, присвяченого річниці подій на Майдані.

«Я прибув до вас у 5-ту річницю драматичних подій на Майдані, у річницю Революції гідності, щоб подякувати всім українцям та їхнім обранцям, незалежно від партійних розбіжностей. Я приїхав як президент Європейської ради, але також як поляк – ваш найближчий сусід і сердечний, доброзичливий друг», - сказав Туск на початку виступу.

Він також наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

«Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, щоб в цьому ЄС залишався єдиним», - заявив Туск.

Глава Ради Європи підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.

«Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов’язання», - повідомив він.

У сесійній залі окрім депутатів присутні президент Петро Порошенко, прем'єр Володимир Гройсман та члени уряду.

Як повідомлялося, сьогодні відбувається спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України.

Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.



