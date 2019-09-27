У Києві на Голосіївському проспекті легковик «штовхнув» фуру



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ДТП сталася сьогодні, 27 вересня, близько 00:15 на Столичному шосе

Водія легковика госпіталізували з різноманітними ушкодженнями

У Києві у Голосіївському районі автомобіль Kia зіткнувся з фурою.

Про це повідомляє Інформатор.

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 27 вересня, близько 00:15 на Столичному шосе.

Як з'ясувалося, фура і Kia рухалися в попутному напрямку з боку Конча-Заспи, і легковик влетів у ліву частину причепа.

«Від удару у Kia сильно зім'яло передню частину, водій отримав травми. Чоловіка з розбитою головою й іншими ушкодженнями госпіталізували», - йдеться у повідомленні.

Як розповів водій фури, причиною ДТП стало те, що водій Kia відволікся в мобільний телефон. А друзі постраждалого кажуть, що фуру кидало по дорозі в різні боки, і водій Kia не зміг би уникнути зіткнення. Копи встановлюють всі деталі ДТП.

Нагадаємо, напередодні у Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі. З початком дощів до столичної поліції надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.