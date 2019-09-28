У Києві авто під час дрифту збило двох пішоходів



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Очевидці стверджували, що хлопцеві-водієві на вигляд менше 18 років і він був дуже п'яний

Постраждали чоловік і жінка, які йшли по парковці, їх з важкими травмами госпіталізували

У Києві в ніч на суботу, 28 вересня, на парковці ТРЦ Lavina водій Volkswagen під час дрифту не впорався з керуванням, протаранив інші автомобілі та збив двох людей.

Про це повідомляє Інформатор.

Зазначається, що Volkswagen зніс передню частину Opel, збив двох пішоходів і влетів в Toyota і Fiat.

Постраждали чоловік і жінка, які йшли по парковці, їх з важкими травмами госпіталізували.

Також постраждав водій-гонщик Volkswagen. Очевидці стверджували, що хлопцеві на вигляд менше 18 років і він був дуже п'яний.

На місце прибули патрульні, а також слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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