У Києві авто під час дрифту збило двох пішоходів
Постраждали чоловік і жінка, які йшли по парковці, їх з важкими травмами госпіталізували
У Києві в ніч на суботу, 28 вересня, на парковці ТРЦ Lavina водій Volkswagen під час дрифту не впорався з керуванням, протаранив інші автомобілі та збив двох людей.
Про це повідомляє Інформатор.
Зазначається, що Volkswagen зніс передню частину Opel, збив двох пішоходів і влетів в Toyota і Fiat.
Постраждали чоловік і жінка, які йшли по парковці, їх з важкими травмами госпіталізували.
Також постраждав водій-гонщик Volkswagen. Очевидці стверджували, що хлопцеві на вигляд менше 18 років і він був дуже п'яний.
На місце прибули патрульні, а також слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.
Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.