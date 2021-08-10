За відомим українським журналістом стежать? Близькі підозрюють білоруські спецслужби

Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження

Син Данила Яневського звернувся до СБУ через стеження за батьком

Відомий український журналіст Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження. Відеозвернення Яневського оприлюднив у Facebook його син Олександр, журналіст «Голосу Америки».

«Хотів би звернутися до СБУ з проханням встановити, хто, чому і за чиїм наказом стежить за моїм батьком», – додав Олександр Яневський у Twitter.

Колега та друг журналіста «Голосу Америки» Олексій Бобровніков допустив, що стеження могла організувати білоруська сторона.

«З приводу чого це стеження? Білорусів, яким дає слово Ден (Данило Яневський, – ред)? Або публікацій про сумнівні махінації на ринку українських боєприпасів, які робить Саша? Поки незрозуміло», – написав Бобровніков у Facebook.

До слова, фігурантка справи Шеремета Дугарь помітила, що за нею стежать.