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    За відомим українським журналістом стежать? Близькі підозрюють білоруські спецслужби

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    Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження - За відомим українським журналістом стежать? Близькі підозрюють білоруські спецслужби
    Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження
    Фото: Dan Yanevsky / Facebook

    Син Данила Яневського звернувся до СБУ через стеження за батьком

    Відомий український журналіст Данило Яневський повідомив, що біля його офісу та оселі ведеться зовнішнє спостереження. Відеозвернення Яневського оприлюднив у Facebook його син Олександр, журналіст «Голосу Америки».

    «Хотів би звернутися до СБУ з проханням встановити, хто, чому і за чиїм наказом стежить за моїм батьком», – додав Олександр Яневський у Twitter.

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    Колега та друг журналіста «Голосу Америки» Олексій Бобровніков допустив, що стеження могла організувати білоруська сторона.

    «З приводу чого це стеження? Білорусів, яким дає слово Ден (Данило Яневський, – ред)? Або публікацій про сумнівні махінації на ринку українських боєприпасів, які робить Саша? Поки незрозуміло», – написав Бобровніков у Facebook.

    До слова, фігурантка справи Шеремета Дугарь помітила, що за нею стежать.

    Теги: Білорусь ЗМІ СБУ Україна журналіст
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    За відомим українським журналістом стежать? Близькі підозрюють білоруські спецслужби