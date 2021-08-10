Поширювали дезінформацію про вибори: у Молдові виявили пів сотні псевдожурналістів

Телеканал Accent TV, який пов’язують із соціалістом Ігорем Додоном акредитував 46 іноземців і видав їм свої посвідчення

Підставні журналісти мали акредитацію ЗМІ, підконтрольного проросійському експрезиденту Ігорю Додону

На виборчих дільницях за кордоном під час парламентських виборів у Молдові, які відбулися 11 липня, міністерство закордонних справ республіки Молдова виявило 46 підставних журналістів. Всі вони мали акредитацію ЗМІ, підконтрольного проросійському експрезиденту Ігорю Додону. Також підставна журналістка була акредитована і в Києві. Копію листа, який розіслало МЗС професійним організаціям, опублікувало місцеве видання Newsmaker.

За даними зовнішньополітичного відомства, телеканал Accent TV, який пов’язують із соціалістом Ігорем Додоном акредитував 46 іноземців і видав їм свої посвідчення.

У листі, який журналістським організаціям направив секретар міністерства Еудженіу Ревенко, група іноземних громадян мали посвідчення журналістів телеканалу соціалістів і з ними пов’язують розповсюдження «концентрованої пропаганди під час виборів».

«Після спілкування представників виборчих дільниць з цими людьми було виявлено відсутність їх причетності до якого-небудь ЗМІ або наявності у них акредитації в країні проживання. Це поставило під сумнів їх кваліфікацію як журналістів», – йдеться в листі.

У МЗС Молдови вважають, що підготовлені цими людьми матеріали під час голосування на закордонних дільницях виходили на Accent TV з посиланням на інші джерела, а не на так званих кореспондентів.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.

Варто зазначити, що 9 серпня стало відомо, що Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні.