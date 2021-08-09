У Латвії раптово помер російський розслідувач, який написав книгу про Путіна

Дружина журналіста припускає, що причиною смерті став тромб

У столиці Латвії Ризі за загадкових обставин помер російський розслідувач Дмитро Запольський, який написав книгу про минуле президента РФ Володимира Путіна. Запольському було 62 роки. Про це на його сторінці в Facebook повідомила дружина письменника Єлизавета.

«З порожнечею в серці і, поки не розуміючи того, що відбувається, зобов'язана повідомити, що Дмитро помер сьогодні вдень в Ризі, перебуваючи в подорожі зі своєю сім'єю. Імовірно тромб, хоча точної інформації поки немає. Смерть була раптовою і швидкою», – написала вона.

Єлизавета зізналася, що навіть не розуміє зараз, як бути з похоронами і транспортуванням тіла.

«Ліна (дочка) і я у шоці. Я ще не знаю, що робити. Крок за кроком усвідомлюємо реальність, хоча витіснення поки виграє на цьому полі бою», – поділилася емоціями Єлизавета.

Запольський – відомий петербурзький журналіст, що спеціалізувався на кримінальній тематиці.

У 2011 році Запольський створив ініціативну групу зі створення незалежного громадського телебачення.

Через кілька місяців, за словами журналіста, один з довірених людей Путіна сказав йому, що «ніякого Громадського телебачення не буде» і запропонував виїхати з країни.

Незабаром Запольський емігрував і більше не повертався до Росії.

У 2019 році вийшла книга Запольського «Путінбург» про дев'яності роки у Петербурзі.

«Працюючи на телебаченні в 90-ті, Запольський став свідком того, як йшли до висот влади Путін і інші нинішні правителі Росії, як закладали основи своїх нечуваних статків близькі до Путіна мільярдери, як і за що Петербург отримав прізвисько «бандитського», – коментує книгу Запольського журнал «НЭП».

Додамо, що у РФ також помер дисидент та правозахисник Сергій Ковальов, перший російський уповноважений з прав людини, один з авторів Російської Декларації прав людини і громадянина 1991 року і 2-го розділу Конституції Росії. Він народився в Україні та був одним із найбільш різких і непримиренних критиків внутрішньої та зовнішньої політики очільника Кремля Володимира Путіна.