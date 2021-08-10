Ображений Гордон вигадав, як «помститися» Лукашенку (відео)

Гордону сподобалося, що Лукашенко згадав його у своїй промові, хоч і назвав мерзотником

Журналіст пригадав Лукашенку знамениту фразу Путіна – хто як обзивається, той сам так і називається

«Лідер» Білорусі Олександр Лукашенко на великій пресконференції обізвав українського журналіста Дмитра Гордона мерзотником. У відповідь той згадав, яким Лукашенко був до виборів і після. Про це Гордон розповів в своєму відеозверненні на YouTube.

А все почалося з питання одного з українських журналістів про «вагнерівців». Він нагадав білоруському диктатору, що саме Гордон мусував тему російських найманців, прогнозувавши вихід фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання цих бойовиків.

«Треба цього Гордона посадити в слідчий ізолятор ... за балаканину необґрунтовану. За наклеп (в Україні) не саджають? Привозите до нас, із задоволенням додамо», – сказав Лукашенко.

Гордон вже приїжджав до Білорусі в серпні 2020 року, і запитав, чи ображений Лукашенко на нього.

«На ображених воду возять. Я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник, – це факт», – відповів білоруський диктатор.

Гордон пригадав Лукашенку знамениту фразу президента РФ Володимира Путіна: «Хто як обзивається, той сам так і називається». Журналіст також нагадав, що приїхав до Мінська до людини, яку поважали навіть в Україні, людину, яка протистояла Путіну і не давала Білорусь в образу.

«Ви цікава харизматична людина. Але я не міг тоді припустити, що пройде кілька днів і ви, не вигравши вибори, вирішите узурпувати владу. Більше того, вирішите варварськи боротися з власним народом. Ви прекрасно мене приймали, по-царськи ... ви мені сподобалися. Але коли ви почали творити з власним народом казна-що – в мені закипіло обурення. Не може людина, яка називає себе батьком нації, знущатися так над власним народом», – сказав Гордон.

Журналіст сподівається, що Лукашенко недовго буде керувати країною і скоро білоруський народ позбудеться його деспотичного правління. У той же час йому сподобалося, що Лукашенко згадав його у своїй промові, хоч і назвав мерзотником.

Варто сказати, що аби помститися Лукашенку, Гордон випив бальзам, який подарував йому глава Білорусі.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.