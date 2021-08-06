  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Справа Шеремета: Дугарь помітила, що за нею стежать

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Яна Дугарь каже, що&nbsp;знову помічає на собі &laquo;очі&raquo; - Справа Шеремета: Дугарь помітила, що за нею стежать
    Яна Дугарь каже, що знову помічає на собі «очі»
    Фото Яни Дугарь

    Дугарь припускає, що її намагаються залякати

    Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь вважає, що за нею ведеться стеження, яке може бути спробою тиску на неї. Про це Дугарь написала сьогодні у фейсбуці.

    «Помічаю (знову) на собі «очі», спрацьовує сигналізація у будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах), чужі під будинком, відеоповідомлення про те, як за мною стежать. Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан! Тому хочу зробити заяву: у мене немає депресії, немає думок про самогубство – я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан – в нормі!», – написала Дугарь.

    Вона також висловила думку, що є підстави вважати, що «може бути тиск на всіх обвинувачених» у справі Шеремета «з боку тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього, з боку тих, хто дійсно знає причетних».

    Допис Дугарь поширив на своїй сторінці інший обвинувачений у справі Шеремета – Андрій Антоненко – і так прокоментував:

    «Схоже в реальних вбивць Шеремета та, я так думаю, Шишова, або в тих, хто їх покриває, почало пригорати, бо рано чи пізно все таємне стає явним! Є всі підстави вважати, що за нами почалося або полювання, або залякування і намагання вплинути на психологічний стан».

    До слова, у травні під час пресконференції Зеленський показав журналістам своє листування з Яною Дугарь. Згодом Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським.

    4 серпня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Отже, суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

    27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

    До цього суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, зокрема – присутні прослухали низку аудіозаписів, серед яких – розмови Антоненка, а також – розмови Кузьменко, з різними особами. Також суд дослідив низку протоколів, зокрема, і щодо проведення НСРД, та інші матеріали справи.

    Теги: суд вбивство Павло Шеремет розслідування Андрій Антоненко Яна Дугар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Справа Шеремета: Дугарь помітила, що за нею стежать