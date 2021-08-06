Справа Шеремета: Дугарь помітила, що за нею стежать

Яна Дугарь каже, що знову помічає на собі «очі»

Дугарь припускає, що її намагаються залякати

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь вважає, що за нею ведеться стеження, яке може бути спробою тиску на неї. Про це Дугарь написала сьогодні у фейсбуці.

«Помічаю (знову) на собі «очі», спрацьовує сигналізація у будинку (причому на другому поверсі і в різних кімнатах), чужі під будинком, відеоповідомлення про те, як за мною стежать. Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан! Тому хочу зробити заяву: у мене немає депресії, немає думок про самогубство – я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан – в нормі!», – написала Дугарь.

Вона також висловила думку, що є підстави вважати, що «може бути тиск на всіх обвинувачених» у справі Шеремета «з боку тих, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього, з боку тих, хто дійсно знає причетних».

Допис Дугарь поширив на своїй сторінці інший обвинувачений у справі Шеремета – Андрій Антоненко – і так прокоментував:

«Схоже в реальних вбивць Шеремета та, я так думаю, Шишова, або в тих, хто їх покриває, почало пригорати, бо рано чи пізно все таємне стає явним! Є всі підстави вважати, що за нами почалося або полювання, або залякування і намагання вплинути на психологічний стан».

До слова, у травні під час пресконференції Зеленський показав журналістам своє листування з Яною Дугарь. Згодом Дугарь підтвердила, що листується із Зеленським.

4 серпня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Отже, суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

До цього суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, зокрема – присутні прослухали низку аудіозаписів, серед яких – розмови Антоненка, а також – розмови Кузьменко, з різними особами. Також суд дослідив низку протоколів, зокрема, і щодо проведення НСРД, та інші матеріали справи.