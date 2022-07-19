Захід та північ накриють грози: якою буде погода 19 липня
Опади передбачаються й у столиці
У західних та північних областях України синоптики прогнозують грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Зокрема дощі з грозами очікуються у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. У решті областей дощів не прогнозується.
Також опади передбачаються й у столиці.
Вдень середня температура повітря в Україні коливатиметься від +23 до +27 градусів, а вночі від +11 до +15 градусів.
У Києві вдень температура повітря становитиме +20...+22 градуси, а вночі +12...+14 градусів.
Варто зауважити, що за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.
Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.