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    Суспільство

    Захід та північ накриють грози: якою буде погода 19 липня

    Північ України у вівторок накриє грозами - Захід та північ накриють грози: якою буде погода 19 липня
    Північ України у вівторок накриє грозами
    фото із відкритих джерел

    Опади передбачаються й у столиці

    У західних та північних областях України синоптики прогнозують грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Зокрема дощі з грозами очікуються у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. У решті областей дощів не прогнозується.

    Також опади передбачаються й у столиці.

    Вдень середня температура повітря в Україні коливатиметься від +23 до +27 градусів, а вночі від +11 до +15 градусів.

    У Києві вдень температура повітря становитиме +20...+22 градуси, а вночі +12...+14 градусів.

    Варто зауважити, що за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться.

    Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.

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    Теги: прогноз погоди Україна дощ
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    Захід та північ накриють грози: якою буде погода 19 липня