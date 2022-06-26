Погода помстилась окупантам. У Сімферополі зруйновані міст та дамби

За добу випало дві третини місячної норми опадів

27 червня стало відомо, що сильні зливи призвели до підтоплень у 13 населених пунктах окупованого Криму, зокрема у Сімферополі. На території Сімферопольського району місцевою так званою «владою» було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили російські ЗМІ.

Зруйновано два мости у Сімферопольському районі та підтоплено кілька доріг. Через дощі йде скидання води з найбільшого водосховища до річки Салгир, що вийшла місцями з берегів. У районі Алушти зійшли селі на територію санаторію.

У Сімферополі у неділю обрушилася частина автодорожнього мосту через річку Салгир. Йдеться про дві смуги руху, що обвалилися. Другі дві смуги у зустрічному напрямку теж перекрили. Постраждалих немає.

Також прорвало дві греблі у селах Сімферопольського району через сильні дощі. У селі Українка стався порив насипної греблі ставу (Качине озеро), зруйновано греблю на Грушевому озері в селі Костянтинівка.

У районі випало до 124 мм опадів. Зливи обрушилися на Крим напередодні вночі. Сильні опади також очікуються у ніч проти 27 червня.

Нагадаємо, нещодавно у Сімферополі пролунав потужний вибух (фото).