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  4. Погода помстилась окупантам. У Сімферополі зруйновані міст та дамби
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    Події в Україні

    Погода помстилась окупантам. У Сімферополі зруйновані міст та дамби

    Частина автодорожнього мосту у центрі Сімферополя обрушилася після зливи - Погода помстилась окупантам. У Сімферополі зруйновані міст та дамби

    Частина автодорожнього мосту у центрі Сімферополя обрушилася після зливи

    фото російських ЗМІ

    За добу випало дві третини місячної норми опадів

    27 червня стало відомо, що сильні зливи призвели до підтоплень у 13 населених пунктах окупованого Криму, зокрема у Сімферополі. На території Сімферопольського району місцевою так званою «владою» було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили російські ЗМІ.

    Зруйновано два мости у Сімферопольському районі та підтоплено кілька доріг. Через дощі йде скидання води з найбільшого водосховища до річки Салгир, що вийшла місцями з берегів. У районі Алушти зійшли селі на територію санаторію.

    У Сімферополі у неділю обрушилася частина автодорожнього мосту через річку Салгир. Йдеться про дві смуги руху, що обвалилися. Другі дві смуги у зустрічному напрямку теж перекрили. Постраждалих немає.

    Також прорвало дві греблі у селах Сімферопольського району через сильні дощі. У селі Українка стався порив насипної греблі ставу (Качине озеро), зруйновано греблю на Грушевому озері в селі Костянтинівка.

    У районі випало до 124 мм опадів. Зливи обрушилися на Крим напередодні вночі. Сильні опади також очікуються у ніч проти 27 червня.

    Нагадаємо, нещодавно у Сімферополі пролунав потужний вибух (фото).

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    Теги: Крим росія Костянтинівка окупанти ЗМІ війна Україна Салгир Telegram міст окупація #stoprussia
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    Погода помстилась окупантам. У Сімферополі зруйновані міст та дамби