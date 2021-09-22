Заморозки і місцями перший сніг: прогноз погоди на 22 вересня

У середу в Україні буде холодно та у деяких регіонах із опадами

У середу, 22 вересня, на день осіннього рівнодення в Україні буде досить холодно, можливі навіть заморозки. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вдень повітря прогріється лише до 6-12 градусів, на півдні, а також у Донецькій і Луганській областях до 14 градусів тепла. При цьому вночі максимум до +6, а при проясненнях можливі заморозки на ґрунті (крім півдня, сходу і Закарпаття). Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків істотно зменшується.

«У Карпатах вже нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг», – підкреслює синоптикиня.

У середу помірні дощі пройдуть у західних областях (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 22 вересня, дощитиме також на півночі країни. Температура повітря тут не підніметься вище +10 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +6-7 градусів.

У Києві 22-го вересня буде хмарно, сиро, дощ. Днем всього 7-9 градусів.

Однак до вихідних в Україні знову потеплішає.





