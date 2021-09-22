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    Заморозки і місцями перший сніг: прогноз погоди на 22 вересня

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    Сьогодні у деяких регіонах прогнозують заморозки - Заморозки і місцями перший сніг: прогноз погоди на 22 вересня
    Сьогодні у деяких регіонах прогнозують заморозки
    Фото Фотоподорожі Україною/Facebook

    У середу в Україні буде холодно та у деяких регіонах із опадами

    У середу, 22 вересня, на день осіннього рівнодення в Україні буде досить холодно, можливі навіть заморозки. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

    Вдень повітря прогріється лише до 6-12 градусів, на півдні, а також у Донецькій і Луганській областях до 14 градусів тепла. При цьому вночі максимум до +6, а при проясненнях можливі заморозки на ґрунті (крім півдня, сходу і Закарпаття). Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків істотно зменшується.

    «У Карпатах вже нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг», – підкреслює синоптикиня.

    У середу помірні дощі пройдуть у західних областях (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.

    За даними Укргідрометцентру, у середу, 22 вересня, дощитиме також на півночі країни. Температура повітря тут не підніметься вище +10 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +6-7 градусів.

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    У Києві 22-го вересня буде хмарно, сиро, дощ. Днем всього 7-9 градусів.

    Однак до вихідних в Україні знову потеплішає.

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    Теги: прогноз погоди повітря дощ Наталка Діденко
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    Заморозки і місцями перший сніг: прогноз погоди на 22 вересня